وزير النقل يعنف قيادات الطرق والكبارى لتأخر معدلات تنفيذ المشروع القومى

عنف الدكتور جلال سعيد وزير النقل قيادات هيئة الطرق والكبارى والشركة القابضة للطرق بسبب تأخير معدلات تنفيذ المشروع القومى للطرق، وغيره من مشروعات الطرق والكبارى التى بدأ تنفيذها منذ سنوات ولم تنتهى حتى اليوم رغم تحديد أكثر من موعد.

وطالب وزير النقل خلال اجتماعه مع قيادات بضرورة إنهاء المشروعات وفقاً للتوقيتات المحددة، مؤكدا أنه لن يقبل أى تأخير أكثر من ذلك، وأنه سيتابع شخصياً موقف التنفيذ، وكما سيتابعه أيضاً من خلال لجان المتابعة بالوزارة لمراجعة معدلات تقدم الأعمال بتلك المشروعات للتحقق من مطابقتها للبرامج المستهدفة.

وقالت وزارة النقل وفق بيان لها، إن وزير النقل عقد اجتماعاً طارئا مع قيادات هيئة الطرق والشركة القابضة للطرق وشركات النيل التابعة لها لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، حيث استمع خلاله إلى المعوقات التى توجه تنفيذ هذه المشروعات .

وأعطى وزير النقل مهلة للمسئولين للانتهاء من مشروعات الطرق والكبارى التى بدأ تنفيذها منذ سنوات حتى نهاية يونيو المقبل، مطالب بدفع العمل وتنفيذ مشروعات إنشاء إزدواج وصيانة الطرق خلال الفترة من نهاية إبريل حتى نهاية يونيو المقبل.

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