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فرانسوا هولاند يصل القاهرة والرئيس السيسى يستقبله بالمطار

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فرانسوا هولاند يصل القاهرة والرئيس السيسى يستقبله بالمطار فرانسوا هولاند يصل القاهرة والرئيس السيسى يستقبله بالمطار
وصل مطار القاهرة الدولى قبل قليل، الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، فى زيارة لمصر تستغرق 3 أيام يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان فى استقباله بمطار القاهرة فور وصوله الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً "بقصر القبة" عقب المباحثات الثنائية بينهما، ومن المقرر أن يشهد الرئيسان التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون بين الجانبين فى العديد من القطاعات.

وتأتى زيارة الرئيس الفرنسى إلى القاهرة فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع بين وفرنسا، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً،وتتيح الزيارة الفرصة لتعزيز التعاون مع فرنسا فى مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادى.


>فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لوصول فرانسوا هولاند
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