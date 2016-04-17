السلطات الليبية توقف 203 مهاجرين غير شرعيين شرقى طرابلس

>ألقى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، القبض على 203 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا داخل أحد المنازل بمنطقة الحشان شرقى طرابلس.

وأفاد مصدر أمنى بأن أفرادًا من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية داهموا منزلا بمنطقة الحشان شرقى طرابلس، وأوقفوا 203 مهاجرين غير شرعيين، وتم نقلهم لمركز الإيواء بالعاصمة ليتم التحقيق معهم وترحيلهم عبر سفارات بلادهم.

وأوضح المصدر أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا يستعدون للانطلاق إلى إيطاليا، عبر المياه الإقليمية الليبية، وقد ارتفع عدد العابرين من بضعة آلاف شهريا فى موسم الشتاء خلال السنوات الأخيرة إلى ما بين 15 و20 ألفا فى أبريل الماضى .