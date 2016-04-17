5 خطوات لتجعيد شعرك كالمحترفين

هل تحبين الظهور بشعر مجعّد من الأطراف أو مجعّد بأكمله، كالنجمات؟ قد تشعرين بأن مكواة تجعيد الشعر ستسهّل عليك هذه المهمة من المنزل، ولكن هل تحصلين على النتيجة التي ترغبين بها دائماً؟

ربما لا، فالمكواة تحتاج منك إلى طريقة معينة في التعامل معها كي تصلي إلى النتيجة المرغوبة، وعلى الرغم من أنها تعتبر من أسهل الطرق التي تمكّنك من الحصول على شعر مجعد، إلا أن استخدامها كالمحترفين يحتاج إلى 5 خطوات أساسية.

إليك هذه الخطوات المهمة من "سيِّدتي نت" عند تجعيد شعرك بالمكواة:

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1.اختيار المكواة المناسبة: احرصي على اختيار المكواة التي تناسب شعرك، فإذا كنت تريدين الحصول على تمويج فضفاض، اختاري المكواة ذات القطر الكبير، أما إذا كنت تريدين تمويجاً صغيراً، فعليك اختيار المكواة ذات القطر الصغير.

2.الحرارة المناسبة لشعرك: تجنبي استخدام المكواة الساخنة جداً كي لا تتلف شعرك، فإذا كنت تتمتعين بشعر ناعم وخفيف، فيجب أن لا تزداد درجة الحرارة عن 200درجة، أما إذا كنت تتمتعين بشعر خشن وثقيل فيمكن أن تكون الحرارة بين200-300 ولا وتصل إلى 400 أبداً كي لا يتلف شعرك.

3.اختيار نوع المكواة الأفضل: توجد الآن الكثير من أنواع المكواة، ولكن السيراميك والتورمالين هما الأفضل،إذ يساعدان على توزيع الحرارة على كافة الشعر بالتساوي، كما أن العصا ستساعدك في الحصول على شعر مجعد كما تريدين.

4.الشعر الجاف: تجنبي استخدام المكواة على الشعر الرطب، فلن تعطيك النتيجة المطلوبة، لذا قومي قبل استخدام المكواة باستخدام المجفف لتجفيف شعرك، ولا تنسي وضع واقي الحرارة على شعرك لتجنب تلفه.

5.كيفية عمل تجعيدات الشعر: قومي بتمشيط شعرك الجاف جيداً، وقسميه إلى أقسام لتسهيل الوصول إليه، ثم قومي بتمرير المكواة على كل طرف من الشعر من عشر إلى عشرين ثانية مع لف خصلات الشعر حول المكواة للحصول على التجعيد الذي تريدينه، ومشطي شعرك بواسطة أصابعك، ثم ضعي مثبت الشعر الخاص بك.

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