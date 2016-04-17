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احصلي على صورة كالنجمات من دون فوتوشوب

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الأحد 17-04-2016 18:06

هل تلتقطين العديد من الصور وتضطرين إلى حذفها لعدم رضاك عن النتيجة؟ هل حاولت أكثر من مرة التقاط صورة سيلفي وكانت النتيجة غير مرضية بالنسبة لك، فإليك هذه الخدع لتكوني أفضل وأجمل في الصور:

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- إذا كنت تظهرين دائماً مغلقة العينين في الصور، ننصحك بإغماضها قبل التقاط الصورة، ثم فتحها ببطء، قبل الضغط على زر التصوير.
- لتجنب الذقن المزدوجة، ارفعي عنقك، وادفعي وجهك إلى الأمام قليلاً.
- ألقي نظرة على الصور المفضّلة لديك، وحاولي اكتشاف النمط. هل تفضّلين الصورة من زاوية معيّنة؟ كيف تريدين الابتسامة؟ كرري الوضعيات التي تناسبك في كلّ مرة تلتقطين صورك الخاصة.
- ضعي لسانك وراء أسنانك، عندما تبتسمين، لتجنب الابتسامة الواسعة جداً.
- إذا كان أنفك كبيراً، فلا تلتقطي الصورة مباشرة من أمام وجهك.
- تأكّدي من أنّ شعرك لامع.
- يمكن لـ صورة السيلفي أن تسلّط الضوء على خصلات الشعر المصبوغة؛ لذلك تأكدي من أن تبدو إطلالتك بأكملها أنيقة. يمكنك استخدام الزيت الجافّ في هذه الحالة.
- عند التقاط الصورة، ننصحك بتوجيه نظرك نحو الجهة، حيث الضوء يكون خفيفاً لتجنب العين الحمراء.
- ننصحك بلفّ رأسك بعض الشيء للحصول على صورة جميلة بدلاً من مواجهة الكاميرا مباشرة، إذ نادراً ما تنتج صوراً جميلة.
- جرّبي إطلالة "السجادة الحمراء": ضعي يدك على الورك، واجعلي جسمك بالوضعية الجانبية، وأديري رأسك نحو الكاميرا. هذا الشكل يساعدك كي تظهري نحيفة في الصور.
- ننصحك باستخدام خلفية بيضاء، فهي تساعد على جعل الألوان متوازنة، وبالتالي سيبدو لون بشرتك ورديأ لا أصفر.
- تجنبي الوقوف مباشرة تحت الضوء، ليكون من الممكن إلقاء ظلال غريبة على وجهك. بدلاً من ذلك، ننصحك بالوقوف في مواجهة مصدر الضوء الطبيعي، مثل النافذة، أو في أيّ مكان، حيث يضرب الضوء وجهك من الجنب.
- لجعل عينيك تبدوان أكثر تألقاً، وجّهي نظرك إلى مصدر الضوء.

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