جامعة كفر الشيخ تناقش الوقاية من أمراض فيروس "C"

استضافت كلية الطب النوعية بجامعة كفر الشيخ اليوم، ندوة علمية بعنوان "اعرف الفيروسات تحمى نفسك ومجتمعك من العدوى"، تحت رعاية الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة.

وحاضر فى الندوة الدكتور محمد شرف الدين، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب بجامعة طنطا، والذى أكد أهمية إجراء الفحوصات الطبية المستمرة للكشف عن الإصابة بهذا الفيروس، حيث إن هذا المرض لا يظهر على المصاب إلا بعد فترة كبيرة قد تصل إلى عشرة سنوات، وأن المرض فى حالة اكتشافه مبكرًا يتم شفاؤه تمامًا ومن الصعب الشفاء منه فى حالة وصول المصاب لمرحلة متأخرة منه.

وفى المقابل، أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، أن هذه الندوة تأتى فى إطار اهتمام الجامعة بالصحة العامة للطلاب والموظفين، ومواجهة الأمراض وخاصة فيروس سى "الالتهاب الكبدى الوبائى" والذى أشارت الإحصائيات الأخيرة لأعداد المصابين بالفيروس أرقام خيالية، حيث بلغ عدد المصابين ما يقرب من 25% من الشعب المصرى.

انطلاق المرحلة الثانية من منتدى الحوار الوطنى للشباب بجامعة كفر الشيخ غدا