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بالصور.. إزالة المنازل الآيلة للسقوط بقرية فوه بكفر الشيخ

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بالصور.. إزالة المنازل الآيلة للسقوط بقرية فوه بكفر الشيخ بالصور.. إزالة المنازل الآيلة للسقوط بقرية فوه بكفر الشيخ
شهد شارع مفتاح المتفرع من دائر الناحية بمدينة فوه، اليوم الأحد، حملة إزالة لعدد من المنازل الآيلة للسقوط والتي كانت تهدد المارة بما تحويه من ثعابين وآفات، برئاسة المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، وحسين يوسف أبو عتمان نائب أول رئيس المدينة، واستفتاح أبو إبراهيم نائب رئيس المدينة، وعبد الحكيم العباسى مدير المتابعة بمجلس مدينة فوه.

قال محمد أبو غنيمة رئيس مجلس مركز ومدينة فوه، خلال تصريحات صحفيه له، اليوم الأحد، أن مجلس المدينة تحرك على الفور وعقدت اجتماع مع أصحاب تلك المنازل الآيلة للسقوط والمتهالكة، وأبدوا استعداداً لإزالة تلك المبانى الآيلة السقوط على نفقتهم الخاصة.

وأضاف أبو غنيمة، تم إزالة 3 مبانى ومازال العمل جارى لإزالة بقية المبانى حرصاً على سلامة المارة والقاطنين لتلك المنطقة، مؤكداً أن مجلس المدينة لن يتوانى عن تنفيذ الإزالات خاصة ما تهدد خطراً على المواطنين.

وأضاف استفتاح أبو إبراهيم نائب رئيس مدينة فوه، أنه تابع حملة الإزالات التى تمت اليوم بتكليف من محمد أبو غنيمة رئيس مجلس المدينة الذي وجد استجابة كبيرة من الأهالى لإزالة تلك المنازل والتى صدر بشأنها قرار إزالة من مجلس المدينة وتم التنفيذ دون الاستعانة برجال الشرطة.

وقال نائب رئيس مدينة فوه، أن هنناك تعاون وتفاهم كبيرين بين مجلس المدينة وبين الأهالى للعمل على الصالح العام والتغاضى عن المصلحة الشخصية وهذا ما نلمسه من أهالى فوه.

ازالة المبانى الآيلة للسقوط بفوه بكفر الشيخ (1)

ازالة المبانى الآيلة للسقوط بفوه بكفر الشيخ (2)

ازالة المبانى الآيلة للسقوط بفوه بكفر الشيخ (3)

ازالة المبانى الآيلة للسقوط بفوه بكفر الشيخ (4)

ازالة المبانى الآيلة للسقوط بفوه بكفر الشيخ (5)

ازالة المبانى الآيلة للسقوط بفوه بكفر الشيخ (6)

ازالة المبانى الآيلة للسقوط بفوه بكفر الشيخ (7)

ازالة المبانى الآيلة للسقوط بفوه بكفر الشيخ (8)

ازالة المبانى الآيلة للسقوط بفوه بكفر الشيخ (9)

ازالة المبانى الآيلة للسقوط بفوه بكفر الشيخ (10)

ازالة المبانى الآيلة للسقوط بفوه بكفر الشيخ (11)

ازالة المبانى الآيلة للسقوط بفوه بكفر الشيخ (12)

ازالة المبانى الآيلة للسقوط بفوه بكفر الشيخ (13)

ازالة المبانى الآيلة للسقوط بفوه بكفر الشيخ (14)


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