مسلحان يقتلان موظفة أممية فى العاصمة الصومالية مقديشيو

أسفر هجوم مسلح قام به مجهولان بالعاصمة الصومالية مقديشيو صباح الأحد، عن مقتل عاملة بمقر مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تدعى فوزية حسن وإصابة شقيقتها.

وذكر ردايو "شابيلى" الصومالى أن المسلحين استقلا دراجة بخارية أطلقوا النيران على الضحيتين ما أسفر عن مقتل فوزية أثناء توجهها مع شقيقتها لمقر عملها. وأفاد الراديو بأنهما لاذا بالفرار قبل وصول قوات الأمن فيما تم نقل المصابة إلى المستشفى.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن، إلا أن حركة الشباب الصومالية سبق وأن نفذت هجمات مماثلة على موظفين حكوميين وعاملين بالقضاء. ومن جانبها، أكدت قوات الأمن استمرار جهودها للقبض على الجناة.

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