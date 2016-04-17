أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسلحان يقتلان موظفة أممية فى العاصمة الصومالية مقديشيو

Google+ Print
مسلحان يقتلان موظفة أممية فى العاصمة الصومالية مقديشيو مسلحان يقتلان موظفة أممية فى العاصمة الصومالية مقديشيو

أسفر هجوم مسلح قام به مجهولان بالعاصمة الصومالية مقديشيو صباح الأحد، عن مقتل عاملة بمقر مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تدعى فوزية حسن وإصابة شقيقتها.

وذكر ردايو "شابيلى" الصومالى أن المسلحين استقلا دراجة بخارية أطلقوا النيران على الضحيتين ما أسفر عن مقتل فوزية أثناء توجهها مع شقيقتها لمقر عملها. وأفاد الراديو بأنهما لاذا بالفرار قبل وصول قوات الأمن فيما تم نقل المصابة إلى المستشفى.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن، إلا أن حركة الشباب الصومالية سبق وأن نفذت هجمات مماثلة على موظفين حكوميين وعاملين بالقضاء. ومن جانبها، أكدت قوات الأمن استمرار جهودها للقبض على الجناة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365