بالصور..عرض طائرة خاصة بالأسرة الحاكمة القطرية للبيع مقابل 26 مليون دولار

عرضت شركة للتسويق والبيع الإلكترونى أحد الطائرات الخاصة بالأسرة الحاكمة القطرية من نوعية "بوينج 747" للبيع بسعر مبدئى قدره 18 مليون جنيه استرلينى أو (26 مليون دولار).

وقال موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الطائرة القطرية يبلغ ارتفاعها 65 قدم وبها 89 كرسى، وقد تم استخدامها عدة مرات بواسطة شخصيات العائلة لمدة تتجاوز الـ20 عام.

وأضافت الصحيفة أن الطائرة تحتوى على مظاهر "ترف مسرفة"، من ضمنها غرف للنوم ومكاتب وغرفة سفرة خاصة لتناول العشاء.

وبدأت العائلة القطرية فى استخدام الطائرة بداية من عام 1995، وتم تلوين سطحها الخارجى باللون الأحمر القاتم الذى يمثل دولة قطر، إضافة إلى وضع شعار العائلة المالكة على مؤخرتها، ويقول الإعلان الإلكترونى المعروض فيه الطائرة:"إنها فرصة فريدة لشراء طائرة بوينج 747 خاصة من نوع متميز".

وقالت الشركة الإعلانية المسئولة عن بيع الطائرة، إن العديد من المشترين يتصلون ويستفسرون عن تاريخ الطائرة إضافة إلى المزايا الداخلية الكبيرة الموجودة فيها، مع ملاحظة أن الطائرة قطعت 68.602 ساعة طيران فقط منذ بنائها وحتى الآن.

أخبار بورصة قطر اليوم الأحد 17-4-2016

>