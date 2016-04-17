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حميد الشاعري ضيف إبراهيم عيسي في «لدي أقوال آخرى» الأربعاء المقبل‎

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حميد الشاعري ضيف إبراهيم عيسي في «لدي أقوال آخرى» الأربعاء المقبل‎ حميد الشاعري ضيف إبراهيم عيسي في «لدي أقوال آخرى» الأربعاء المقبل‎

حميد الشاعري

 

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي إبراهيم عيسي، الأربعاء المقبل، في برنامجه “لدي أقوال أخرى”، النجم الكبير حميد الشاعري، وذلك في الساعة 3 عصرًا، علي إذاعة “نجوم إف.إم”.

ويتحدث “الشاعري” عن جيل التسعينيات والطفرة الموسيقية التي أحدثها في عالم الغناء تلك الفترة، ولماذا لم يستمر المطربين حتى الآن واختفى بعضهم ثم عادوا من جديد.

وكشف “الشاعري”، عن ألبومه الجديد ومتى سيطرح في الأسواق وهل الأفضل أن يكون له أغنيات سنجل أم ألبوم كامل.

ويعلن الفنان عن رؤيته لأغاني المهرجانات وهل سيستمر أم ستكون ظاهرة، وتختفي بعد ذلك، وأيضًا ما الذي حدث للأغنية الشعبية ولماذا اختفت بعد عملاقة الغناء الشعبي مثل عدوية ومحمد رشدي ومحمد العزبي.

 

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