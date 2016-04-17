الإعلان عن أول حالة إصابة بـ«زيكا» عن طريق الجنس في بيرو

أعلنت وزارة الصحة في بيرو، أمس السبت، عن أول حالة إصابة بفيروس زيكا انتقلت من خلال ممارسة الجنس في البلاد.

وقال أنيبل ميلاسكيس وزير الصحة في بيرو إن امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا أصيبت بالفيروس بعد اتصال جنسي مع زوجها البالغ من العمر 39 عامًا، والذي أصيب بالمرض في موناجاس بفنزويلا، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وأضاف الوزير أن هذه سابع حالة إصابة بفيروس زيكا يتم اكتشافها في بيرو، وأول حالة تنتقل خلال الممارسة الجنسية في البلاد.

وأضافت أن آثار فيروس زيكا وجدت في المني وأن الزوج والزوجة يتماثلان للشفاء.

وخلص مسؤولو صحة أميركيون إلى أن عدوى زيكا في النساء الحوامل قد تسبب صغر حجم الرأس مما قد يؤدي إلى مشاكل شديدة تتعلق بالنمو في الرضع. ويرتبط زيكا بآلاف من حالات الإصابة المشتبه بها بصغر حجم الرأس في البرازيل.