ارتفاع البورصات الخليجية وسط تراجع السعودية

ارتفعت مؤشرات البورصة الكويتية مع إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، مستفيدة من مكاسب الأسهم القيادية، دون أن تتأثر بإضراب بدأه عمال النفط.

ارتفع مؤشر “كويت 15″ بنسبة 0.4 في المئة إلى 866.4 نقطة، فيما ارتفع المؤشر السعري 0.3 في المئة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

بينما شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية، تراجعًا، مع بدء تعاملات اليوم، بالرغم من الارتفاع اللافت لعدد من الأسهم القيادية.

وانخفض المؤشر السعودي 0.86 في المئة إلى 6454.2 نقطة، وسط حالة من الترقب لما سيسفر عنه اجتماع الدوحة بين منتجي النفط لتجميد سقف الإنتاج.

وانخفض مؤشر بورصة دبي 0.4 في المئة، مع بيع مستثمرين محليين أسهم شركات متوسطة وكبيرة، ليهبط سهم شركة إعمار العقارية0.3 في المئة، فيما خسر سهم سوق دبي المالي 1.3 في المئة.

في غضون ذلك ارتفع سهم دانة غاز 7.1 في المئة، وسجل أكبر حجم تداول في بورصة أبوظبي، مستفيدة من توقعات بتحسن أسعار النفط.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.2 في المئة مع ارتفاع سهم قطر لنقل الغاز 0.8 في المئة.