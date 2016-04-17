أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ارتفاع البورصات الخليجية وسط تراجع السعودية

Google+ Print
ارتفاع البورصات الخليجية وسط تراجع السعودية ارتفاع البورصات الخليجية وسط تراجع السعودية

ارتفاع البورصات الخليجية – أرشيفية

 

ارتفعت مؤشرات البورصة الكويتية مع إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، مستفيدة من مكاسب الأسهم القيادية، دون أن تتأثر بإضراب بدأه عمال النفط.

ارتفع مؤشر “كويت 15″ بنسبة 0.4 في المئة إلى 866.4 نقطة، فيما ارتفع المؤشر السعري 0.3 في المئة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

بينما شهد مؤشر سوق الأسهم ، تراجعًا، مع بدء تعاملات اليوم، بالرغم من الارتفاع اللافت لعدد من الأسهم القيادية.

وانخفض المؤشر السعودي 0.86 في المئة إلى 6454.2 نقطة، وسط حالة من الترقب لما سيسفر عنه اجتماع الدوحة بين منتجي النفط لتجميد سقف الإنتاج.

وانخفض مؤشر بورصة دبي 0.4 في المئة، مع بيع مستثمرين محليين أسهم شركات متوسطة وكبيرة، ليهبط سهم شركة إعمار العقارية0.3 في المئة، فيما خسر سهم سوق دبي المالي 1.3 في المئة.

في غضون ذلك ارتفع سهم دانة غاز 7.1 في المئة، وسجل أكبر حجم تداول في بورصة أبوظبي، مستفيدة من توقعات بتحسن النفط.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.2 في المئة مع ارتفاع سهم قطر لنقل الغاز 0.8 في المئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر