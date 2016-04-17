رئيس مصر للطيران: 218 رحلة جوية إلي المدن السياحية خلال شم النسيم

اعلن صفوت مسلٌم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران تسيير 218 رحلة جوية خلال أجازة شم النسيم وأعياد الربيع إلي مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ،بمعدل 160 رحلة جوية تسيرها شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (اكسبريس) و58 رحلة جوية لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وأوضح مسلٌم أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الرحلات المباشرة بين المدن المصرية بهدف زيادة حركة السياحة الداخلية و الخارجية على حدٍ سواء للوصول إلي معدلاتهاالطبيعية كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي .

ومن جانبه قال الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه من المقرر أن تسير الشركة خلال أجازة شم النسيم في الفترة من 28 ابريل الحالي وحتي3 مايو القادم 58 رحلة جوية منتظمة واضافية ، بمعدل 17 رحلة جوية إلي شرم الشيخ، 25 رحلة جوية إلي الغردقة، 7 رحلات جوية إلي الاقصر ،6 رحلات جوية إليأسوان و 3 رحلات جوية إلي برج العرب .

وفي السياق ذاته أضاف الطيار حلمي رزق رئيس شركة اكسبريس أن الشركة ستسير خلال نفس الفترة 160 رحلة جوية منتظمة وإضافية ، بمعدل 65 رحلة إلي شرم الشيخ،55 رحلة إلي الغردقة ، 18 رحلة إلي الأقصرو 22 رحلة جوية إلي أسوان.

جدير بالذكر أن مصر للطيران سيرت خلال شهر مارس الماضي 861 رحلة جوية منتظمة وإضافية ، بمعدل 240 رحلة إلي شرم الشيخ بمتوسط 54 رحلة اسبوعياً ،165 رحلة جوية إلي الغردقة بمتوسط 37 رحلة اسبوعياً ، 140 رحلة إلي الأقصر بمتوسط 32 رحلة اسبوعياً ، 127 رحلة جوية إلي أسوان بمتوسط 29 رحلة اسبوعياً ، 11رحلة جوية إلي مرسي علم ،33 رحلة جوية إلي أبو سمبل ، 31 رحلة جوية من الأسكندرية إلي شرم الشيخ ، 16 رحلة جوية من الأسكندرية إلي الغردقة، 17 رحلة جويةمن الغردقة إلي شرم الشيخ، 22 رحلة جوية من القاهرة إلي سوهاج، 28 رحلة جوية من القاهرة إلي أسيوط، 8 رحلات جوية من الأسكندرية إلي أثينا، 8 رحلات جوية منشرم الشيخ إلي جدة، 13 رحلة جوية من الأسكندرية إلي بيروت ورحلتين جويتين من شرم الشيخ إلي الكويت .