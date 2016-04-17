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عاملان بمدرسة خاصة فى مدينة نصر يهتكان عرض تلميذين.. والنيابة تقرر حبسهما

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عاملان بمدرسة خاصة فى مدينة نصر يهتكان عرض تلميذين.. والنيابة تقرر حبسهما عاملان بمدرسة خاصة فى مدينة نصر يهتكان عرض تلميذين.. والنيابة تقرر حبسهما
ضحية جديدة تنضم إلى ضحايا هتك عرض الأطفال داخل المدارس، حيث أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتة، بحبس عاملين بمدرسة خاصة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بهتك عرض طفلين داخل كافيتريا بالمدرسة فى بلاغين جديدين بمدرسة جديدة.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغين من ولى أمر تلميذين يتهمان فيه عاملين بمدرسة خاصة بهتك عرض طفليهما.

وأضافا فى بلاغيهما أن ابنيهما أخبراهما بأن عاملين بالمدرسة هتكا عرضيهما داخل كافيتريا المدرسة، وأحد المتهمين جرد طفلا من ملابسه واعتدى عليه جنسيا، لتأمر النيابة بعرض أحد الطفلين على الطب الشرعى، وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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