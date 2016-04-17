ضبط مزارع هارب من "الإعدام" لقتله شخصا فى خلاف على قطعة أرض بأسوان

تمكنت مباحث مركز إدفو بأسوان، بالاشتراك مع ضباط إدارة تنفيذ الأحكام اليوم الأحد، من ضبط عاطل هارب من تنفيذ حكم الإعدام لقتله شخصا، بسبب خلاف على قطعة أرض بمركز نصر النوبة.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمود عوض، رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوة أمنية برئاسة الرائد إكرامى البطران، رئيس إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالاشتراك مع الرائد مصطفى شعراوى، رئيس مباحث مركز إدفو شمال أسوان، من ضبط "عبد الظاهر.ف.ر" 51 سنة، مزارع، ومقيم دائرة قسم ثان أسوان، والسابق اتهامه والحكم عليه بالإعدام شنقا فى قضية قتل شخص لخلاف على قطعة أرض بمركز نصر النوبة.

>http://www.youm7.com/story/2016/4/17/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D9%81%D9%88/2679122>القبض على عاطل لحيازته سلاحا ناريا محلى الصنع وطلقات فى إدفو