أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مزارع هارب من "الإعدام" لقتله شخصا فى خلاف على قطعة أرض بأسوان

Google+ Print
ضبط مزارع هارب من "الإعدام" لقتله شخصا فى خلاف على قطعة أرض بأسوان ضبط مزارع هارب من "الإعدام" لقتله شخصا فى خلاف على قطعة أرض بأسوان
تمكنت مباحث مركز إدفو بأسوان، بالاشتراك مع ضباط إدارة تنفيذ الأحكام اليوم الأحد، من ضبط عاطل هارب من تنفيذ حكم الإعدام لقتله شخصا، بسبب خلاف على قطعة أرض بمركز نصر النوبة.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمود عوض، رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوة أمنية برئاسة الرائد إكرامى البطران، رئيس إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالاشتراك مع الرائد مصطفى شعراوى، رئيس مباحث مركز إدفو شمال أسوان، من ضبط "عبد الظاهر.ف.ر" 51 سنة، مزارع، ومقيم دائرة قسم ثان أسوان، والسابق اتهامه والحكم عليه بالإعدام شنقا فى قضية قتل شخص لخلاف على قطعة أرض بمركز نصر النوبة.


>http://www.youm7.com/story/2016/4/17/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D9%81%D9%88/2679122
>القبض على عاطل لحيازته سلاحا ناريا محلى الصنع وطلقات فى إدفو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365