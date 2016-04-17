مصرع شاب متأثرا بإصابته بطلق نارى فى مشاجرة ببنى سويف

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة عقب وصوله مستشفى بنى سويف العام، عقب إصابته بطلق نارى، فى مشاجرة بين أربعة أشخاص فى بنى سويف.

واستقبلت مستشفى بنى سويف العام أحمد مرسى محمد، 20 عاما، مصابا بطلق نارى فى الرأس، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى.

دلت التحريات الأولية للمباحث الجنائية بمديرية أمن بنى سويف أن المدعو توفى إثر إطلاق النار عليه خلال مشاجرة نشبت بين أربعة أشخاص بمنطقة الإدارة الهندسية بوسط مدينة بنى سويف استخدم خلالها الأعيرة النارية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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