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تخريج الدفعة الثانية من ضباط الإرشاد وتجهيزهم لتشغيل مبنى ركاب رقم (2) بالمطار

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تخريج الدفعة الثانية من ضباط الإرشاد وتجهيزهم لتشغيل مبنى ركاب رقم (2) بالمطار تخريج الدفعة الثانية من ضباط الإرشاد وتجهيزهم لتشغيل مبنى ركاب رقم (2) بالمطار

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

اختارت شركة ميناء القاهرة الجوي 19 ضابط إرشاد من شباب الشركة بعد اجتيازهم  الاختبارات التأهيلية للدورة وتجهيزهم لبدء التشغيل في مبنى 2 كدفعة ثانية حيث تم إرسالهم إلى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ، حيث تم تدريبهم واجتيازهم الدورة الأساسية لضباط الإرشاد.

وأضاف أن ذلك في إطار الاستعدادات للتشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 في آخر يونيو القادم، وذلك بعد تطويره ومضاعفة المساحة للمبنى، ورفع طاقته الاستيعابية من 3.5 مليون راكب سنويا إلى 7.5 مليون راكب في السنة ليرفع الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار لما يزيد على 30 مليون راكب سنويا بقيمة استثمارية 4,3 مليارجنية .

وهم : تامر النشار وايهاب الهواري ومحمود المعداوي ومصطفى محمد واحمد عسكر ومدحت عادل واحمد صالح وعمرو تامر واحمد بدر وخالد بدران وحمدي طلبة وعلى القصير ومحمود حجازي ومصطفى حسين واسلام عادل ومحمد عبد المنعم واشرف ممدوح واسلام حسن ومحمد عبد الغفار .

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