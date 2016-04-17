سجن 15 عاما لـ9 متهمين والمشدد 10 سنوات لـ 7 من قيادات الإخوان بأحداث ميدان الشهداء

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالسجن المشدد 10 سنوات على 7 متهمين محبوسين من بينهم الإخوانيين رمضان عمر والمحمدى عبد المقصود العضوين السابقين بمجلس الشعب المنحل، ، والسجن المؤبد على 9 متهمين هاربين في القضية المعروفة اعلامية بـ”أحداث ميدان الشهداء”، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان، يوم 26 يوليو 2013.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية مستشارين أحمد هارون والدكتور يحي شاهين، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

> ووجهت النيابة الى المتهمين تهم: استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام ، فضلًا عن الإنضمام الى جماعة ارهابية.