مباشر الدوري الإنجليزي - بطاقة حمراء لفاردي!

يقدم Filgoal.com تغطية حية لمباراتي ليستر سيتي أمام وست هام يونايتد، وليفربول أمام بورنموث ضمن أحداث الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

ليستر سيتي0-0 وست هام

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استراحة

ق19 جوووووووووول فاردي يسجل بصناعة كانتي

ق2 عرضية من باييه على رأس كوياتي الذي يلعبها بقوة لترتطم بالقائم الأيمن ثم الأيسر ويمسكها شمايكل في النهاية

بداية المباراة

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بورنموث 0-2 ليفربول

تابع تشكيل وتبديل المباراة من هنا.

ق45 جووووول ستوريدج يضاعف النتيجة

ق41 جوووول فيرمينو يسجل ليفربول