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مباشر الدوري الإنجليزي - بطاقة حمراء لفاردي!

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مباشر الدوري الإنجليزي - بطاقة حمراء لفاردي! مباشر الدوري الإنجليزي - بطاقة حمراء لفاردي!

يقدم Filgoal.com تغطية حية لمباراتي ليستر سيتي أمام وست هام يونايتد، وليفربول أمام بورنموث ضمن أحداث الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

ليستر سيتي0-0 وست هام

تابع تشكيل وتبديل المباراة وأحداثها لحظة بلحظة من هنا.

استراحة

ق19 جوووووووووول فاردي يسجل بصناعة كانتي

ق2 عرضية من باييه على رأس كوياتي الذي يلعبها بقوة لترتطم بالقائم الأيمن ثم الأيسر ويمسكها شمايكل في النهاية

بداية المباراة

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بورنموث 0-2 ليفربول

تابع تشكيل وتبديل المباراة من هنا.

ق45 جووووول ستوريدج يضاعف النتيجة

ق41 جوووول فيرمينو يسجل ليفربول

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فيديو اليوم السابع