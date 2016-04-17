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رينجرز يحرق سيلتك في عودة دربي جلاسكو.. إلى نهائي كأس أسكتلندا

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رينجرز يحرق سيلتك في عودة دربي جلاسكو.. إلى نهائي كأس أسكتلندا رينجرز يحرق سيلتك في عودة دربي جلاسكو.. إلى نهائي كأس أسكتلندا

استطاع رينجرز أن يمر لنهائي كأس أسكتلندا بالفوز على غريمه التاريخي سيلتك، في ثاني دربي في مدينة جلاسكو في 4 سنوات، بالفوز بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

رينجرز كان قد هبط بسبب متاعب مالية، قبل أن يعود للدوري الممتاز مع الموسم المقبل.

وحذر أزرق جلاسكو غريمه ذو القمصان البيضاء والخضراء بوجود منافسة قوية الموسم المقبل.

رينجرز تقدم في الدقيقة 16 بقدم كيني ميلر، قبل أن يتعادل إريك سفيتشانكو لسيلتيك في الدقيقة 50.

وامتدت المباراة لوقت إضافي، تقدم فيه باري مكاي لرينجرز في الدقيقة 96، إلا أن سيلتيك واصل القتال ليسجل توم روجيتش في الدقيقة 106.

وفاز رينجرز 3-2 بضربات الترجيح، ليقابل هيبرنيان في نهائي الكأس.

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