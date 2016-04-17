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بالفيديو – حلم فاردي يتحول لكابوس.. فرصة ضائعة وطرد في دقيقة!

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بالفيديو – حلم فاردي يتحول لكابوس.. فرصة ضائعة وطرد في دقيقة! بالفيديو – حلم فاردي يتحول لكابوس.. فرصة ضائعة وطرد في دقيقة!

تحول حلم جيمي فاردي إلى كابوس في لحظات، فبعدما كان على قمة العالم بتسجيله هدفا رائعا لليستر سيتي عادل به هاري كين كهداف للدوري الإنجليزي (طالع التفاصيل)، أهدر فرصة لا تضيع وأتبعها بطرد من الملعب.

ويتقدم ليستر سيتي بهدف على وست هام في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي سجله فاردي نفسه، إلا أن الدقيقة 55 شهدت بداية كابوس فاردي.

تمريرة رائعة من شينجي أوكازاكي أمام مرمى وست هام، ولكنها مرت بغرابة أمام فاردي.

وبعدها بدقيقة، سقط فاردي دخل منطقة الجزاء وسقط وطالب بضربة جزاء، ولكنه نال إنذارا كان الثاني ليخرج مطرودا بعدما اعتبر الحكم أنه مثل للحصول على ضربة جزاء.

وبذلك، سيغيب فاردي عن لقاء سوانزي في الجولة المقبلة في الدوري ليعطي فرصة لهاري كين لتخطيه في جدول هدافي الدوري، الذي يتصدره الثنائي بـ22 هدف.

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فيديو اليوم السابع

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