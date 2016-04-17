تأجيل النظر في استشكال اتحاد الكرة ضد حله

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الاستشكال الذي قدمه اتحاد الكرة ضد حكم حل مجلس إداراته ليوم 24 أبريل المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد تقدم باستشكالين ضد حكم الحل، الأول في القضاء الإداري والثاني في المحكمة الإدارية العليا.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت حل مجلس الإدارة برئاسة جمال علام يوم 27 مارس الماضي في القضية المرفوعة من قبل الدكتور هرماس رضوان.

وكان الأخير قد رفع دعوى يطالب فيها ببطلان انتخابات اتحاد الكرة.

ويعتبر هرماس عضوا في الجمعية العمومية للاتحاد إضافة لرئاسته لنادي بني عبيد.

ومن المفترض إقامة انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة في شهر سبتمبر المقبل.