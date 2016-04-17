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نائب المستشارة الألمانية: “ندعم مصر اقتصاديا..والسيسى يستحق الإعجاب “

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نائب المستشارة الألمانية: “ندعم مصر اقتصاديا..والسيسى يستحق الإعجاب “ نائب المستشارة الألمانية: “ندعم مصر اقتصاديا..والسيسى يستحق الإعجاب “

نائب المستشارة الألمانية زيجمار جابرييل

أكد نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد والطاقة زيجمار جابريل على دعم بلاده لمصر سياسيا واقتصاديا ..وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يستحق الاعجاب بالفعل.

وقال جابريل – خلال مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية عقب مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم – إن ألمانيا يمكن ان تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى وخاصة فى مجالى التدريب والـتأهيل المهنى ، مشيرا الى ان بلاده تسعى الى الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.

وأضاف أن مباحثاته مع الرئيس السيسى تطرقت إلى قضية الأمن وتأمين الحدود..مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع لتأمين الحدود ومنع تهريب السلاح عبر الحدود ليس فقط على حدود سيناء بل أيضا على الحدود الليبية.

وأشار إلى أن المباحثات مع الرئيس السيسى تناولت أيضا مستحقات الشركات الألمانية العاملة فى مصر والمساعدات الألمانية لدعم الاقتصاد المصرى وتعزيز الوضع التفاوضى لمصر مع دول نادى باريس .

وقال إن المستشارة الألمانية أبدت استعدادها لتقديم كافة الاستشارات اللازمة لمصر فى مفاوضاتها مع المؤسسات الدولية ولعب دور الوسيط مع تلك المؤسسات لتعزيز الاقتصاد المصرى.

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