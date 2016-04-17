احتشام فنانات فيلم"اللي اختشوا ماتوا" فوتوشوب أم أوامر رقابية؟

في الوقت الذي نشرت فيه الفنانة عبير صبري الملصق الإعلاني النهائي لفيلمها"اللي اختشوا ماتوا" المنتظر عرضه في 20 من أبريل الجاري،وظهر في الملصق عري سيقان كل الفنانات المشاركات في العمل منهم عبير صبري نفسها وغادة عبد الرازق وهيدي كرم ومروة عبد المنعم واللبنانية مروى وسلوى خطاب،لجأت غادة عبد الرازق إلى نشر الملصق نفسه ولكن بفارق واحد وهو أن كل سيقان الفنانات التي كانت عارية تمت تغطيتها بالتأكيد بفعل الفوتوشوب فهل خشيت غادة الهجوم على فيلمها أم أن أوامر رقابية تلقوها بضرورة تعديل الملصق خاصة وأن عبير حذفت الصورة الأولى واستبدلتها بالثانية المحتشمة؟

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