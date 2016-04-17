هل يهرب ظافر عابدين واياد نصار ودرة وجمال سليمان من الدراما المصرية؟

تفخر القاهرة طوال تاريخها الحديث بلقب "هوليوود الشرق" ، وبأنها بوابة عبور المواهب العربية في عالم التمثيل والغناء نحو الشهرة والنجومية، ولكن يبدو أن اللقب بات مهدداً، بعدما اعتمدت نقابة المهن التمثيلية المصرية قراراً يفرض رسوماً باهظة على الممثلين العرب نظير الحصول على تصريح عمل في المسلسلات والأفلام المصرية.

القرار المفاجىء ارتفع برسم تصريح العمل للمثل غير المصري من عشرة آلاف جنيه إلى خمسة آلاف دولار، وهو ما يعادل حوالى 50 ألف جنيه مصري، وتم إقراره لزيادة حصيلة إيرادات النقابة للمساهمة في دعم مشروع علاج فقراء الفنانين، ومنح المعاشات لمن يتعطل عن العمل، ومن المقرر زيادته لأرقام فلكية إذا وافق البرلمان المصري على القانون الجديد الذي يفرض على أي ممثل توقيع عقود أعماله الفنية بحضور ممثل النقابة مع خصم نسبة مئوية من أجره، فيما يعرف بالعقد الموحد.

يذكر أن المتضرر الأكبر من القرارات الجديدة سيكون التونسي ظافر عابدين وابنة بلده درة زروق وزميلتها فريال يوسف واللبنانية نور وزميلتها دوللي شاهين، والسوري جمال سليمان والأردني إياد نصار ومواطنته صبا مبارك، بينما لن يطبق على التونسية هند صبري لتمتعها بالجنسية المصرية.



تري هل ستبقى القاهرة هوليوود الشرق ؟ أم سيبحث النجوم عن عاصمة أخرى لتقديم أعمالهم الفنية كدبي أو بيروت.

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