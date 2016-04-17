سميرة سعيد تغلق باب "أراب أيدول"

حسمت الفنانة المغربية سميرة سعيد موقفها من الأخبار التي أكدت "تعاقدها" على الانضمام للجنة حكم الموسم الرابع لبرنامج اكتشاف المواهب الغنائية "أراب أيدول" ، ونشر أدمن حسابها على موقع "الفيس بوك" بياناً قصيراً للغاية أكد فيه أن أنباء تعاقد سميرة سعيد على لجنة تحكيم البرنامج "شائعات".

البيان القصير صدر بعد انتشار أخبار من داخل شبكة قنوات MBC، أكدت ترشيح الديفا المغربية للجنة التحكيم بدلاً من زميلتها الإماراتية أحلام، ولكن خلا البيان من أي اشارة حول ما إذا كانت هناك مفاوضات جرت بين الطرفين، واكتفى بتأكيد أن سميرة "لم تتعاقد".

يذكر أن مصادر مقربة من المطربة المغربية وشبكة قنوات MBC، أكدت وجود تفاوض منذ أطلقت سميرة ألبومها الجديد "عايزة أعيش" ، وأنها رهنت موافقتها بقبول الشركة المنتجة إعادة تصوير تجارب الأداء التي انتهى تصويرها بالفعل منذ شهر مايو 2015 بمشاركة المطربة أحلام مع بقية أعضاء اللجنة المطرب وائل كفوري والمطربة نانسي عجرم والموزع الموسيقى حسن الشافعي، وهو ما يعني ظهور أحلام في الحلقات المسجلة واقتصار مشاركة سميرة على حلقات البث المباشر من بيروت، وحال ضيق الوقت وصعوبة إقناع بقية أعضاء اللجنة بإعادة التصوير دون اكتمال المفاوضات.

برأيك هل اتخذت سميرة سعيد القرار الصحيح بالابتعاد عن مشاكل الموسم الرابع لبرنامج "أراب أيدول"؟

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