ماغي بوغصن: زوجي ليس حكراً علي

بتصريح خاص لـ سيدتي نت قالت الفنانة ماغي بوغصن، إنها بعيدة كل البعد عن عمل زوجها وهي لا تتدخل بعمله ولا تشترط وجودها في أي عمل من إنتاجه وهي دائماً تبحث عن التميز وإن لم تكن تجد نفسها في الدور لا تقبل به فهي لا تعمل لمجرد الظهور بل تحب أن تترك بصمتها في أي عمل تقوم به، وهذا ما يجعلها مقلة بأدوارها فهي تختار دوراً في السنة وتقدمه بتميز. وعن وجود علاقات مصلحة في الوسط الفني كونها زوجة منتج كان لماغي رأي خاص ستتابعونه من خلال لقاء حصري في مجلة سيدتي قريباً.