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مفاجأة: راغب علامة يعترف بوقوعه في فخ رامز جلال

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الأحد 17-04-2016 15:17

بعد خمس سنوات من المطاردة، نجح الفنان رامز جلال في خداع المطرب اللبناني راغب علامة، باعتراف الأخير الذي كشف بنفسه عن هزيمته هذه المرة، ووقوعه في فخ رامز الذي سيحمل عنوان "رامز بيلعب بالنار" ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.

راغب نشر عبر حسابه الخاص بموقع "الفيس بوك" صورة تجمعه برامز جلال بعد انتهاء تصوير المقلب فى المغرب وعلق عليها قائلاً: "وأخيراً علقت في فخ رامز جلال بعد محاولاته المتكررة لأكثر من خمس سنين للإيقاع بي في إحدى مقالبه. نال مني في الدار البيضاء وأكلت المقلب".

يذكر أن الشبكة المنتجة للبرنامج MBCأعلنت أمس رسمياً انتهاء تصوير كل حلقات البرنامج ، وتضم قائمة الضحايا العديد من النجوم العالميين، وسبق للمطربة أحلام أن غردت سابقاً "كان غيرك أشطر يا رامز" في إشارة لاكتشافها للفخ ورفضها التصوير.

 

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