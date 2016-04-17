بسبب فارق العمر التركي أوزجان دينيز ينفصل عن حبيبته

انفصل الممثل والمغني والمخرج الوسيم أوزجان دنيز (44 عاماً) بطل مسلسل "لعبة القدر"، عن حبيبته الشابة بوسي نارغي الطالبة الجامعية البالغة من العمر (22 عاماً) ، بعد علاقة حب قصيرة لم تدم طويلاً بينهما.

ورغم التزام الثنائي أوزجان وبوسي الصمت حول أسباب انفصالهما، إلا أن بعض التسريبات تؤكد أن اختلاف الطباع والسن أحد أسباب عدم استقرار علاقتهما العاطفية، ووصولها إلى طريق مسدود.

وتعد بوسي أول فتاة يعلن عن وجودها في حياة أوزجان دنيز بعد مرور سنوات على انفصاله عن حبيبته الممثلة الجميلة فخرية أفجين.

ويحقق أوزجان دنيز في أكثر من 40 دولة أجنبية نجاحاً جديداً بعد شراء فضائيات أجنبية وعربية وأوروبية حقوق عرض الموسم الثاني من مسلسله الناجح (لعبة القدر) التي تعرض قناة mbc4 حالياً موسمه الثالث.

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