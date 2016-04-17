حصرياً: سعد المجرد نجم غلاف "سيدتي" في أول إطلالة إعلامية له مع والديه

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استطاع المطرب المغربي سعد المجرد أن يتحول إلى ظاهرة فنية في سنوات قليلة، لاسيما بعدما حقق «كليب» «أنت معلم» طفرة بتسجيله نحو 300 مليون مشاهدة على"اليوتيوب"، وفي لقاء حصري لـ«سيدتي» يجمع بين سعد وأمه الممثلة نزهة الركراكي، وأبيه الفنان البشير عبدو حاولنا أن نقترب من تفاصيل سعد الفنان والإنسان، فماذا قال؟

حدثنا عن حياتك الأسرية وإخوتك وعلاقتك بوالديك؟

علاقتي بوالديّ وأيضاً أخي علي قوية ومليئة بالحب، أبي وأخي صديقاي المقربان جداً وأمي هي منبع الحنان ومشغولة دائماً بمصلحتي وتحب أن أستفيد من طاقة شبابي إلى أقصى حد وأن لا أضيع الوقت. الحمد لله، أنا محظوظ جداً وأحب والدي وأمي وأخي كثيراً.

بمن تأثرت أكثر الأم أو الأب؟

في بداية حياتي، تأثرت بأبي كثيراً لهذا كان ميلي للغناء يغلب دائماً على طبيعتي. لكن، بعد ذلك، لاحظت تأثري بأمي من خلال محاولات بسيطة في التمثيل، بدأت أحب هذا الميدان الجميل والممتع، ولعل ذلك أفادني في أدائي بـ«الكليبات».

ماذا تتذكر من طفولتك؟

أتذكر يوم أخذني أبي لزيارة البيت البسيط الذي ولد فيه. كان يوماً ممتعاً لأنه أراد أن يعلمني شيئاً في الحياة وهو: «أن تبدأ من الصفر هذا ليس عيباً. والعيب هو أن تستسلم في وسط الطريق أو أن ترغب في نجاح مسروق ليس من حقك. وما ألذ طعم النجاح بعد التعب».

والدة سعد: أجمل هدية من سعد كانت حب الناس

وانتقلنا بالحديث إلى الفنانة نزهة الركراكي والدة سعد:

نزهة الركراكي كيف جاءت بداية أعمالك، وكيف التقيت البشير عبدو؟

انطلاقتي فنياً كانت من البرنامج التلفزيوني المغربي «مواهب» الذي يشرف عليه الراحل عبد النبي الجيراري، وقد فتح لي الطريق إلى التعامل مع مجموعة من الملحنين وكتّاب الأغنية المغربية المرموقين آنذاك بعدة أعمال غنائية متنوعة ووجدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً ولله الحمد إلى الآن.

أما علاقتي بالمطرب البشير عبدو فبدأت بالإعجاب المتبادل سنة 1982، وتوجت هذه العلاقة بالزواج بطبيعة الحال عن حب حقيقي ورزقنا -ولله الحمد- بولد جميل سعد المجرد، أصلحه الله.

كيف هي علاقة سعد المجرد بوالدته على المستوى الإنساني؟

علاقتي بولدي سعد علاقة طيبة جداً، ورغم نجاحه الكبير يستشيرني في كل كبيرة وصغيرة هذا لأن سعد له شخصية قوية. وهذا يسعدني كثيراً وأخذ مني ومن والده الأدب والتواضع والأخلاق الطيبة.

ما هي أجمل هديه قدمها لك؟

تضحك قائلة: أجمل هدية قدمها لي سعد هي حب الجمهور المغربي والعربي عامة له ولوالديه وهذا أروع شيء في الحياة.

ما هي عيوب سعد؟

كل إنسان له عيوب ومزايا وسعد عيوبه قليلة ومزاياه كثيرة الحمد لله، لكني كأم لا أستطيع أن أرى له عيوباً.

والد سعد: سعد شديد الملاحظة منذ صغره

وفي لقاء مع البشير عبدو والد سعد سألناه:

لك باع طويل في مجال الفن، فلمَ لم تؤهلك شهرتك بالمغرب للخروج إلى الساحة العربية؟

جل المطربات والمطربين المغاربة الذين ظهروا في الثمانينات والتسعينات لم يستطيعوا أن يثبتوا وجودهم عربياً إلى الآن، وذلك لأسباب متعددة، ومنها: عدم تبادل الإبداع الغنائي إعلامياً بصفة عامة، وانعدام شركات الإنتاج الفني ببلادنا آنذاك، مع الأسف الشديد، كذلك ساهم في عدم انتشار الأغنية المغربية عربياً.

لمحة قصيرة عن مشوارك الفني؟

أنا من مواليد مدينة مراكش. تابعت دراستي الابتدائية والثانوية بنفس المدينة، اكتشفت نفسي بنفسي وبدأت بتلاوة سور من القران الكريم مقلداً بعض القراء المشهورين المشارقة والمغاربة في ذلك الوقت. ثم، انطلقت برفقة أسرتي وأنا طفل إلى مدينة الرباط عاصمة المغرب الإدارية وحاولت إتمام دراستي التي كانت متقطعة لأسباب عائلية. ثم درست في المعهد الموسيقي السولفيج وآلة العود والموشحات العربية عدة سنوات. ومن برنامج «مواهب» التلفزيوني كانت الانطلاقة إلى عالم الشهرة المتواضعة بأغان متنوعة مع عدد كبير من الملحنين وكتاب الكلمة المرموقين آنذاك.

البشير عبدو هل ترى أن دخولك ضمن فريق عمل ابنك سعد إضافة له أم إضافة لتاريخك؟

بعد غيابي عن الجمهور عدة سنوات أعتقد أن سعد امتداد قوي لمسيرتي الفنية. ورغم ذلك، أشعر بأن لي رغبة كبيرة في تقديم الجديد الجيد لجمهورنا الحبيب في القريب بإذن الله.

ماذا قدمت لابنك سعد منذ بدايته؟

أعتقد، وبكل تواضع، أنني لعبت دوراً كبيراً في إبراز موهبة ولدي سعد، وذلك من خلال اهتمامي به كثيراً منذ أن لمست ميوله للموسيقى والغناء. ومن صغره كان دقيق الملاحظة والتحليل لبعض الأصوات الغنائية الموجودة حينذاك. الأمر الذي دفعني لتسجيله بالمعهد الموسيقي ليستفيد أكثر وليطّلع على المقامات الموسيقية العربية. واستفاد كذلك من مصاحبته لي في المهرجانات والسهرات ولقاءاتي.

هل ألغي "الديو" بين سعد المجرد وشيرين عبد الوهاب؟

هل يمكن أن يكون هناك تعاون فني بين الأم والأب والابن ؟ لماذا اعتبر النقاد أن كليب «المعلم» مجرد ظاهرة فنية؟ كل هذه الإجابات عن هذه الأسئلة والمزيد من الأمور الفنية والخاصة تجدونها في العدد 1832 من مجلة "سيدتي" الموجود حالياً في الأسواق

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