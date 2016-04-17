مستشفى فاقوس: أسرة الطفل المولود بعيب خلقى رفضت الانتظار لحين توفير حضانة

قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم نائب مدير مستشفى فاقوس العام ومدير الطوارئ، ردًا على شكوى مزارع برفض علاج نجله المولود بعيب خلقى "أمعاء خارج البطن"، إنه حضر إلى الاستقبال أمس السبت محمد رجب محمد سباعى مزراع، بطفل مولود لدى طبيب خاص، و أمعاؤه خارج البطن، فتم وضعه على الفور بالحضانة، واستدعاء طبيب الأطفال و استشارى جراحة.

وواصل أبو هاشم أن الطبيب الأول أكد أن النبض سليم و نسبة الأكسجين فى الدم مضبوطة، و التنفس طبيعى، إلا أنه يعانى من عيب خلقى فى جدار البطن الأمامى، نتج عنه خروج الأمعاء، وأكد فحص استشارى الجراحة ضرورة إجراء جراحة عاجلة للطفل، و هى غير متوفرة بالمستشفى و لابد من نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى أو الأحرار التعليمى.

وأضاف نائب مدير المستشفى، لـ "اليوم السابع" أنة تم الاتصال بغرفة الطوارئ فى مديرية الصحة، و التى قامت بالاتصال بالجامعة، و أكدت أنة لا مانع من الجراحة، و لكن لابد من توفير حضانة مزودة بجهاز تنفس صناعى، وطلبت الجامعة انتظار النقل لحين توفير حضانة، إلا أن الأسرة غادرت بالطفل من المستشفى بعد 10 ساعات من حجزه دون انتظار توفير جهاز.

ومن جانبه قال الدكتور عصام فرحات مدير الطوارئ بمديرية الصحة، إنة تم الاتصال بغرفة الطوارئ بالوزارة لمحاولة توفير الحضانة له، لافتا إلى أن أسرتة لم تنتظر توفير حضانة، وأن الجراحة كان يمكن أن تنتظر ليوم أو اثنين، لكون الطفل حالته مستقرة، إلا أن أسرته غادرت فاقوس ووقعت إقرار على نفسها بتحمل المسئولية.

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