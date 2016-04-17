تقرير في الجول - كيف خسر ليستر ' ملوك الجليد ' الدوري قبل 53 عاما في أخر 5 جولات

تقرر بدء معسكر منتخب مصر يوم 26 مايو المقبل استعدادا لمواجهة تنزانيا خارج الديار يوم 4 يوليو المقبل ضمن الجولة الأخيرة للفراعنة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 في الجابون.

وعلم FilGoal.com أن المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر أبدى تخوفا من إقامة مباراة ودية يوم 30 مايو بسبب احتمالية تعرض لاعبيه للإصابات.

ولكن كوبر أيضا أبدى تخوفا من النزول للتصنيف الثاني في حال عدم لعب ودية في ذلك التوقيت، خاصة إذا لعبت منتخبات الرأس الأخضر وتونس وديات في نفس الموعد.

ويحتل منتخب مصر المركز الخامس إفريقيا – ما يضمن له مكان في التصنيف الأول في قرعة تصفيات كأس العالم 2018 – فيما تأتي منتخبات الرأس الأخضر وتونس في المركزين السادس والسابع.

وبسبب ذلك الأمر، طلب الأرجنتيني كوبر من عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير المنتخب إيهاب لهيطة إعداد إحصائية شاملة عن التصنيف وحساباته، وبناء عليه سيقرر كوبر خوض ودية من عدمه.

ولم يتحدد حتى الآن أي منافس محتمل للفراعنة في تلك الودية إن أقيمت.

وكان محمود الشامي عضو اتحاد الكرة قد أشار إلى أنه على اتصال بكل من إيهاب لهيطة مدير المنتخب وهاني أبوريدة المشرف العام على المنتخب لحسم الأمر.

وأضاف عبر إذاعة 9090 "أبوريدة يميل لخوض ودية مع منتخب أوروبي، ورفض تمامًا مواجهة الكونجو والمغرب للحصول على نقاط أكبر في التصنيف".

وأوضح "لم نحصل على تأكيدات أن مباراة تنزانيا سيتم احتساب نقاطها في تصنيف الشهر الجديد، لكن المباراة الودية يوم 30 مايو سيتم احتسابها بالتأكيد".

وكان هاني أبو ريدة قد أكد أن مباراة تنزاينا ستؤثر على تصنيف الفراعنة في قرعة المونديال. (طالع التفاصيل)