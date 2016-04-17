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نائب المستشارة الألمانية: مصر تخطو نحو الديمقراطية.. والسيسى يستحق الإعجاب

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نائب المستشارة الألمانية: مصر تخطو نحو الديمقراطية.. والسيسى يستحق الإعجاب نائب المستشارة الألمانية: مصر تخطو نحو الديمقراطية.. والسيسى يستحق الإعجاب
قال نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد والطاقة زيجمار جابريل، إن تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق الديمقراطية.

وأضاف نائب المستشارة الألمانية، فى المؤتمر صحفى المنعقد بقصر الاتحادية، عقب لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك للإعلان عن نتائج المباحثات الثنائية، التى أجراها، قائلا:"أعتقد أن رئيسكم يستحق الإعجاب بالفعل".

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية ظهر اليوم، الأحد، نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد والطاقة زيجمار جابريل، الذى يزور القاهرة حاليا على رأس وفد كبير من رؤساء الشركات الألمانية.


>مؤتمر لنائب المستشارة الألمانية بـ"الاتحادية" لإعلان نتائج مباحثاته مع السيسى

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مصر 365

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