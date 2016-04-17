النائب بدوى النويشى: أوافق على بيان الحكومة رغم تجاهله التحديات السياسية

أعلن النائب بدوى النويشى موافقته على بيان الحكومة بالرغم من تجاهله بعض الأبعاد والتحديات السياسية، وعدم تحديد جدول زمنى وغياب مؤشرات أداء لإلزام الوزارات والهيئات بتنفيذ خطط الحكومة.

وأوضح النويشى خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة بيان الحكومة أن الشباب هم عماد المستقبل والذين قامت الثورة لهم وبهم، قائلا "من حقهم العيش الكريم وفرص عمل".

> كما انتقد بدوى النويشى عدم وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن فاتورة الدعم ارتفعت من 93 مليار جنيه الى 231 مليار الا انه هناك قصورا واضحا فى وصول الدعم لمستحقيه سواء فى الوقود أو السلع التموينية.

وأضاف أن برنامج الحكومة غابت عنه التفاصيل وآليات التنفيذ والتمويل اللازم، مشيرا إلى أن هناك تخوفات من عدم قدرتها على توفير مصادر التمويل الكافية لتحقيق العدالة الاجتماعية كما أنها وضعت إجراءات تقشفية يدفع ثمنها الفقراء.

النائب عادل عامر: برنامج الحكومة خلا من مؤشرات الأداء والجداول الزمنية

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