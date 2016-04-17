القضاء الإدارى يقضى ببطلان قرار عمومية الزمالك بتأييد شطب عضوية ممدوح عباس

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، قبول الدعوى القضائية المقامة من جمال مهران المحامى وكيلا عن ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، للمطالبة ببطلان إقامة الجمعية العمومية للنادى والتى دعا لها مجلس الإدارة الحالى خلال يومى 19 و20 مارس الجارى وقرار رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى لاتخاذها قرارا بشطب عضوية عباس من القلعة البيضاء .

وقالت الدعوى رقم 31934 لسنة 69 ق، أن يجب إلغاء الجمعية العمومية القادمة للزمالك لمخالفتها للوائح والقوانين بعد وضع بند لاستطلاع رأى الجمعية العمومية فى شطب عضوية عباس رغم اقامته دعوى ضد هذا القرار وبالتالى يجب انتظار قرار المحكمة أولاً.

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