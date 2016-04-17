أخبار عاجلة

الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القضاء الإدارى يقضى ببطلان قرار عمومية الزمالك بتأييد شطب عضوية ممدوح عباس

Google+ Print
القضاء الإدارى يقضى ببطلان قرار عمومية الزمالك بتأييد شطب عضوية ممدوح عباس القضاء الإدارى يقضى ببطلان قرار عمومية الزمالك بتأييد شطب عضوية ممدوح عباس
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، قبول الدعوى القضائية المقامة من جمال مهران المحامى وكيلا عن ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، للمطالبة ببطلان إقامة الجمعية العمومية للنادى والتى دعا لها مجلس الإدارة الحالى خلال يومى 19 و20 مارس الجارى وقرار رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى لاتخاذها قرارا بشطب عضوية عباس من القلعة البيضاء .

وقالت الدعوى رقم 31934 لسنة 69 ق، أن يجب إلغاء الجمعية العمومية القادمة للزمالك لمخالفتها للوائح والقوانين بعد وضع بند لاستطلاع رأى الجمعية العمومية فى شطب عضوية عباس رغم اقامته دعوى ضد هذا القرار وبالتالى يجب انتظار قرار المحكمة أولاً.


>القضاء الإدارى يقضى ببطلان قرار منح "المهن الموسيقية" الضبطية القضائية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365