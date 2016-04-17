نائب "ميركل" لـ"اليوم السابع": أحمل دعوة لمستشارة ألمانيا من السيسى لزيارة مصر

قال زيجمار جابريل، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد والطاقة، ردا على سؤال لـ"اليوم السابع"، بشأن وجود تحضيرات لزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "بالفعل هناك دعوة أحملها من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المستشارة الألمانية لزيارة مصر ، وسنحرص على تلبيتها".

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد لنائب المستشارة الألمانية بقصر الاتحادية اليوم، الأحد، عقب مباحثاته مع الرئيس السيسى.

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