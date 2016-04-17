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وفد رجال الأعمال وأعضاء البرلمان الفرنسيين يصل القاهرة لمرافقة فرانسوا هولاند

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وفد رجال الأعمال وأعضاء البرلمان الفرنسيين يصل القاهرة لمرافقة فرانسوا هولاند وفد رجال الأعمال وأعضاء البرلمان الفرنسيين يصل القاهرة لمرافقة فرانسوا هولاند
استقبل مطار القاهرة الدولى قبل قليل وفدا فرنسيا يضم عدد من رجال الأعمال الفرنسيين وأعضاء البرلمان الفرنسى للمشاركة فى زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، المقرر وصوله القاهرة عصر اليوم، الأحد.

وأفادت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى، بأن الوفد وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة ويضم 43 فردا من رؤساء الشركات الفرنسية ورجال الأعمال الفرنسيين بالإضافة إلى أعضاء البرلمان الفرنسى، وذلك لمرافقة الرئيس هولاند خلال زيارته للقاهرة التى تبدأ اليوم الأحد للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون.


>- فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لوصول فرانسوا هولاند
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