نائب ميركل فى رسالة للمصريين: تسودنا مشاعر مودة تجاهكم وهناك ما يربطنا بكم

وجه زيجمار جابريل، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد والطاقة، رسالة للشعب المصرى، مؤكداً أن فى ألمانيا تسود مشاعر حب ومودة تجاه المصريين، وهناك ملايين من الألمان الذين زاروا بلادكم فى أماكن سياحية أخرى.

وأضاف "جابريل"، فى المؤتمر الصحفى، الذى أعقب لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، بقصر الاتحادية، أن الشركات الألمانية تضمن قرابة الـ20 ألف فرصة عمل، وهناك منذ عقود تبادل ثقافة واجتماعى بين المواطنين، مضيفا: "أعتقد أن هذا أساس راسخ للود المتبادل، وتبادل المعلومات بين البلدين".

وقال جابريل: "ربما تختلف الشروط بين مصر وألمانيا، لكن هناك ما يربطنا بكم وبالعالم العربى أيضا".

وأشار إلى أن الأمن والاستقرار والأمل فى مصر، مرتبط بالأمن والاستقرار والأمل فى ألمانيا، الأساس لتعاوننا المستقبلى يسود بين البلدين، وانطلاقا من هذا الأساس يمكننا أن نتحدث عن موضوعات كثيرة بصراحة وشراكة كبيرة مثل حقوق الإنسان وحرية التعبير، ومصر تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق الديمقراطية، وأعتقد أن رئيسكم يستحق الإعجاب بالفعل".

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