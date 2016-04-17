"الكهرباء" توقع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع فرنسا خلال زيارة هولاند

توقع وزارة الكهرباء 9 اتفاقيات تعاون مع الشركات والمؤسسات الفرنسية بعضها خلال زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند للقاهرة، والبعض الآخر يوم 18 أبريل الجارى.

وقال مصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى سيشهدان توقيع 6 مذكرات تفاهم غداً الاثنين، موضحاً أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم خاص ببرنامج لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ألف ميجا وات و تتضمن أيضاً برنامج لتحسين كفاءة الطاقة.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم توقيع مذكرة لإنشاء محطة رياح بخليج السويس بقدرة 200 ميجا وات، مشيراً إلى أن هناك مذكرة أخرى لتمويل إنشاء مركز تحكم إقليمى بالدلتا.

وأضاف المصدر، أن هناك مذكرة تفاهم لتقوية شبكة نقل الكهرباء المصرية من خلال عدة مشروعات، لافتاً إلى أن من بين هذه المشروعات إنشاء 3 محطات محولات بقدرة 500 كيلو فولت لكل محطة مع شركة ألستوم الفرنسية بمناطق "تمى الأمديد و شرق الإسماعيلية وبنى سويف بقيمة 223 مليون يورو،علاوة على محطة محولات المستثمرين بقدرة 220 كيلو فولت.

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