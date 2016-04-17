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عضو بمجلس الشيوخ الإيطالى:قرار الحكومة بسحب سفير روما من القاهرة "غير صائب"

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عضو بمجلس الشيوخ الإيطالى:قرار الحكومة بسحب سفير روما من القاهرة "غير صائب" عضو بمجلس الشيوخ الإيطالى:قرار الحكومة بسحب سفير روما من القاهرة "غير صائب"
قالت ايما بونينو عضوة بمجلس الشيوخ الإيطالى وقيادية فى حزب الإيطاليين الراديكاليين، وهو حزب سياسى يدعم الليبرالية الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الانسان، فى مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية إن "أمر استدعاء السفير الإيطالى من لمناقشة قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني غير صائب".

وأضافت "اعتقد أن فى وقت الأزمات يجب أن يتضاعف الوجود الدبلوماسى، كلما أمكن وليس على العكس واصفة قرار الإيطالية بأنه "غير فعال"، فإيطاليا ينبغى أن تعزز دور السفارة والمسئولين وإرسال العديد من الخبراء للتعاون والتواصل مع المجتمع المدنى المصرى، وذلك لتسهيل عملية التواصل بين البلدين ووجود قدر من الشفافية وليس مثل ما حدث من قطع العلاقات الدبلوماسية".

وأكدت ليس لدى معلومات كافية عن الإجراءات التى تنوى الحكومة الإيطالية اتخاذها مع مصر، ولكن إيطاليا تدافع عن كرامتها ، ولكن منذ البداية نحن على علم أن القصة ستكون طويلة ومعقدة للغاية".

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزى أكد على التواصل مع الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند وحثه لإثارة قضية ريجيني خلال زيارته إلى مصر.

"ومازال التحريض مستمرا".. متربصون بمصر يبحثون عن "ريجينى جديد".. ويعيدون فتح قضية "إريك لانج" بعد 3 سنوات.. إعلام موجه يستغل دموع الأم لإثارة الرأى العام ضد هولاند.. ومصادر: الهدف عرقلة مسيرة مصر
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مصر 365

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