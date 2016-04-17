أسباب ظهور شعر البطن أثناء الحمل

أنا حامل في الأُسبوع الـ١٦ وفي بداية الخامس. ظهر لديَّ شعر في بطني خفيف، لكنَّه كثير في كل البطن. هل هذا طبيعي، وهل صحيح ما يقال إنَّ ظهور شعر في البطن أثناء الحمل يعني أنَّ الحمل بذكر؟

«سيدتي نت» التقت باختصاصيَّة العناية بالبشر بعيادات الدكتورة مها دحلان بجدَّة، الدكتورة دينا باريان، لتوضح لك أسباب ظهور شعر البطن أثناء فترة الحمل.



بداية أوضحت دينا تختلف ردة فعل جسم السيدة بعد الحمل من امرأة إلى أخرى، إذ تلحظ كثير من التغيُّرات على جسمها وحركتها وطاقتها وقوتها وغير ذلك. لكن عادة يصبح الشعر أفضل وأكثر لمعاناً وربما كثافة، وقد تعاني بعض السيدات الحوامل من زيادة الشعر غير المرغوب به بشكل ملحوظ أو ربما ظهوره في أماكن لم يكن يظهر بها من قبل مثل الذقن أو البطن أو الصدر. لذلك تقلق الأمهات الحوامل ويتساءلن عن السبب أولًا وعن حلِّ المشكلة. فما حقيقة ذلك؟



أسباب الشعر الزائد أثناء الحمل:

ـ السبب الحقيقي هو اضطراب الهورمونات وزيادتها، فهي سبب كل أعراض الحمل بما في ذلك غثيان الصباح، وحبُّ الشباب، وزيادة نمو الشعر وغير ذلك.

ـ والحقيقة أنَّ الشعر يمرُّ بمرحلة نشطة وينمو بشكل كبير بمعدل بوصة شهرياً بالنسبة لشعر الرأس، بينما تنشط بصيلات الشعر في الأماكن الأخرى من الجسم، فتفاجئين بزيادة نمو الشعر غير المرغوب به أو ظهوره في أماكن غير متوقعة مثل الذقن والبطن والصدر.

يزيد نمو شعر الوجه والجسم أثناء الحمل بسبب التغيُّرات الهورمونيَّة، التي يمر بها الجسم، وقد يظهر في أماكن لم تعتاديها من قبل، ولكن هذه الزيادة تنتهي في خلال ستة أشهر بعد الولادة. ولحسن الحظ فإنَّ معظم وسائل إزالة الشعر تعد آمنة أثناء الحمل ومنها:

• الشمع (أو الطريقة التقليديَّة).

• ماكينة نزع الشعر الكهربائيَّة؛ لأنَّها تعمل عن طريق مجموعة من الملاقيط لا ضرر منها.

• شفرة الحلاقة.

• نزع الشعر باستخدام الملقاط.

• كريم إزالة الشعر.

• الإزالة الدائمة بالليزر.



الاحتياطات الواجب اتباعها للحفاظ على سلامة جلدك، خاصة أنَّ بشرتك أثناء الحمل تصبح أكثر حساسيَّة من المعتاد لشدَّة تدفق الدم إليها ومنها:

ـ اتباع الوسيلة المعتادة بالنسبة لكِ لأنَّ جلدك يكون أكثر تعوداً عليها.

ـ تطهير شفرة الحلاقة ورأس ماكينة الحلاقة الكهربائيَّة قبل وبعد استخدامها بمطهر أو كحول أبيض.

ـ اختيار نوع كريم خاص للبشرة الحساسة مع الحرص على أن تكون تهوية المكان الذي تجلسين فيه أثناء استخدام الكريم لتجنب التأثر بالروائح العطريَّة، التي تضاف للكريم لتزيل روائح المواد الكيميائيَّة المستخدمة فيه، مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بالاستخدام ومنها عدم تركه على الجلد لفترة طويلة، وعدم استخدامه على البشرة المتشققة أو الملتهبة.