الإمارات تترأس الاجتماع الثامن للجنة الإعلام الإلكتروني بالقاهرة

ترأست دولة الإمارات أعمال الاجتماع الثامن للجنة العربية للإعلام الإلكتروني التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة خبراء الاعلام بالدول العربية .

وقال محمد جلال الريسي نائب المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات رئيس الاجتماع إن اللجنة ستناقش في اجتماعها على مدى يومين العديد من المحاور تتضمن متابعة ما تم تنفيذه بشأن التوصيات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي للجنة العربية للإعلام الالكتروني الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي بمقر الأمانة العامة واستعراض التقرير نصف السنوي المقدم من المملكة العربية السعودية لتطوير عمل اللجنة . واقترح الريسي إضافة بند حول كيفية مواجهة ظاهرة الإرهاب وذلك من خلال الإعلام الإلكتروني وتم تأييد هذا المقترح من قبل المشاركين .

وأشاد بالإعداد الجيد للاجتماع الثامن للجنة من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية معربا عن أمله بأن يخرج الاجتماع بتوصيات ومحاور هامة .

من جانبه أكد فوزي الغويل مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب أن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرارات اللجنة الدائمة للإعلام الالكتروني ومجلس وزراء الإعلام العرب والذي تترأس دورته الحالية الإمارات .

وأشار الغويل -في كلمة له في بداية الاجتماع- إلى أهمية المقترح الذي تقدمت به المملكة لتفعيل وتطوير عمل اللجنة والبوابة الالكترونية على شبكة الانترنت وأيضا التقرير نصف السنوي المقدم من وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية بشأن تطوير وتحديث الموقع الخاص باللجنة العربية للإعلام الالكتروني باعتبارها تتولى مسؤولية المتابعة والإشراف التقني لموقع اللجنة .

بدوره قدم رئيس وفد المملكة مدير إدارة النشر الالكتروني بالإنابة بوزارة الثقافة والإعلام محمد أحمد يحي آل مرعي تقريرا نصف سنوي حول تطوير عمل اللجنة وعرضا حول تفعيل وتطوير الموقع الالكتروني لها والذي أنشىء بمقترح مقدم من بلاده .

وكانت اللجنة قد أوصت في اجتماعها السابق بقيام المملكة العربية السعودية بالإشراف التقني والمتابعة للموقع وتقديم تقريرها للأمانة العامة للجامعة العربية شهريا ونصف سنويا ليتم رفعه لاجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس وزراء الإعلام العرب .

ومن المقرر أن ترفع اللجنة في ختام اجتماعاتها توصياتها النهائية إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي سيعقد في النصف الثاني من شهر مايو المقبل بالقاهرة .