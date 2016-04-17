إنشاء أول مركز تخصصى للأسنان بشرق الدلتا ومدن القناة ببورسعيد

أكد الدكتور صفوت قوطة مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الشئون الصحية والسكان ببورسعيد ونقيب أطباء الأسنان لـ "اليوم السابع"، أن مركز الأسنان التخصصى ببورسعيد أول مركز متخصص بمنطقة شرق الدلتا ومدن القناة.

وقال "قوطة" إن المركز يقدم خدمة عالية ومتطورة كزراعة وتقويم الأسنان وعمليات علاج العصب وتركيبات البورسلين مقابل أجر رمزى لخدمة مرض الأسنان ببورسعيد.

وأضاف "قوطة" أن المركز شهد إجراء أول عملية جراحية لطفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة برعاية الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الشئون الصحية والسكان ببورسعيد وتحت إشراف كل من، الدكتور محمد عز وكيل إدارة طب الأسنان وأشرف المصرى مدير المركز التخصصى وغادة عشعش وماهر شوقى أخصائى التخدير وريهام النجار ممرضة بقسم المناعة الجديد.

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