محافظة الدقهلية يرفع درجة الاستعدادت لاستقبال أعياد شم النسيم

وجه حسام الدين إمام محافظ الدقهلية برفع درجة الاستعداد القصوى بغرف العمليات بالمحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، استعداد لاحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة وحلها فوراً والاهتمام التام بمتابعة إنتاج الخبز بدائرة المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

وكلف المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة (الصحة – الطب البيطري – التموين - شرطة التموين – البيئة ) للتأكد من صلاحية الأسماك المملحة واللحوم والدواجن المعروضة للبيع، وضبط ومصادرة السلع المهربة وأنواع الملح غير الصالحة للاستهلاك حفاظاً على صحة المواطنين، وكذا تكثيف المرور على الثلاجات ومراجعة البيانات المدونة على السلع والتأكد من الإفراج الصحي وسحب العينات منها وتحليلها، ومصادرة ملح السياحات الغير صالح للاستخدام بمصانع الألبان والمخللات والأسماك، وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة البالغ عددها 32 (عام ونوعى ومركزي)، و401 وحدة صحية ومركز طب أسرة بنطاق المحافظة وتواجد سيارات الإسعاف بمواقعها وعلى الطرق السريعة استعدادا لمواجهة أي حالات طارئة.

وأكد المحافظ، أهمية قيام مسئولى المرافق والخدمات (مياه شرب – صرف صحي – الكهرباء – الغاز – التليفونات) بالتوجيه الفوري لإصلاح الأعطال، كما وجه المحافظ لفتح الحدائق العامة والمتنزهات البالغ عددها 118 لاستقبال المواطنين بأنحاء المحافظة.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بمصيف جمصة لاستقبال المواطنين بالشاطئ للحفاظ على أرواح المصطافين، وزيادة عدد فرق الإنقاذ على الشاطئ مع توافر سيارات إسعاف مطور وسيارات أخرى لخدمة الطريق الدولي الساحلي، وقيام إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية لضمان انتظام الحركة والتزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة بالتنسيق مع إدارة المواقف.