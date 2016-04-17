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جنازة عسكرية لشهيد سيوة بمسقط رأسه بالمنوفية

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جنازة عسكرية لشهيد سيوة بمسقط رأسه بالمنوفية جنازة عسكرية لشهيد سيوة بمسقط رأسه بالمنوفية
شيع المئات من أهالى قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية جثمان الشهيد الملازم إسلام عبد الحميد قنديل كركيت أول دفعة العام الماضى للكلية الحربية، والذى استشهد أمس فى مطاردة مع مجموعة من المهربين بمنطقة سيوة أثناء خدمته، وذلك في جنازة عسكرية.

وشارك مصطفى بيومى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية يرافقة طارق الوراقى رئيس مدينة أشمون فى تشييع جنازة الشهيد.

وصلى الأهالى الجنازة على جثمان الشهيد من مسجد طاحون بالقرية بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة والعميد إيهاب زهنى مأمور مركز أشمون والمهندس طارق الوراقى رئيس مجلس مدينة أشمون وتم تشييع الجثمان إلى مقابر العائلة بقرية شما وسط هتافات لا إله إلا الله، والشهيد حبيب الله، ياشهيد نام واتهنا واستننا على باب الجنة.

ورددت والدة الشهيد "منهم لله اللى حرمونى منك يانور عينيا، منهم لله فى اللى حرموني منك يا إسلام"، وفى الوقت نفسه، أكد محمد عيسى أن الشهيد وحيد والده وله شقيقتين وكان أول دفعته وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل التخرج وانضم إلى سلاح حرس الحدود.

وأضاف انه كان متواجد دائما بالقرية مع أسرته والده ويعمل مدرسا ووالدته ربة منزل وله شقيقتان، وأن آخر زيارة له بالقرية كانت منذ أسبوعين على التقريب وأنه كان قد أعد للخطوبة خلال الشهر المقبل، إلا أن القدر شاء أن يلاقى ربه شهيدا مدافعا عن الوطن الغالى .

جنازة عسكرية للشهيد إسلام عبد الحميد (1)

جنازة عسكرية للشهيد إسلام عبد الحميد (2)

جنازة عسكرية للشهيد إسلام عبد الحميد (3)

جنازة عسكرية للشهيد إسلام عبد الحميد (4)

جنازة عسكرية للشهيد إسلام عبد الحميد (5)


>- الحزن يخيم على أهالى قرية شما بالمنوفية عقب تلقيهم خبر استشهاد أحد أبنائهم

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