حملة راقب نائب: برنامج (عين على البرلمان) يسجل أعلى معدلات المتابعة اليومية

سجل برنامج (عين على البرلمان)، المُذاع على قناة (الحياة2)، ويقدمه الإعلامي شريف بركات، أعلى معدلات المتابعة اليومية، كما حظى البرنامج بأعلى نسبة معدلات المتابعة الشبه دورية، بفارق كبير عن أقرب البرامج المهتمة بالشأن البرلماني، تلاه برنامج (البرلمان) المذاع على قناة أون تي في، وذلك خلال تقرير حملة (راقب نائب) لنسب مشاهدة البرامج المهتمة بالشأن البرلماني على عدد من القنوات الفضائية.

حيث جاءت قيم المتابعة الشبه دورية لتسجل القيمة الأكبر لبرنامج (عين على البرلمان) لتحصل على نسبة 57% من اجمالي العينة المبحوثة.

كما سجل برنامج (عين على البرلمان)، أعلى رؤية للمواطنين محل العينه المبحوثة في التعبير عن احتياجاتهم، حيث يخصص البرنامج فقرات كامله يرصد بها ابرز المشكلات التي يعاني منها المواطنون في الدوائر الانتخابية المختلفة، كما أن احتل البرنامج المرتبة الأولى في كونه مصدر التعرف على أخبار مجلس النواب.

يذكر أن الحملة استعانت بعدد من المناهج في بحثها، مثل منهج المسح الإعلامي، وأسلوب المقارنة المنهجية، وأسلوب المنهج الإحصائي، واستغرقت الدراسة استغرقت ثلاثة أشهر من يناير حتى نهاية مارس 2016م، وتم إجراء عمليات الرصد والتجميع لاستمارات الرصد و التحليل خلال الفتره من 1 ابريل الجاري حتى 15 من الشهر ذاته.