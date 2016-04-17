دفاع متهم بقضية "الرصد والردع": والده يعمل بالجيش فكيف يُعقل أن يرصدهم

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، برئاسة المستشار حسين قنديل، نظر القضية المتهم فيها 21 متهما بالانضمام إلى خلية إرهابية تدعى "خلية الرصد والردع"، وسماع مرافعة الدفاع.

وقال دفاع المتهم السادس إنه يدفع ببطلان التحقيقات، ودفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالقبض والتفتيش، وانعدام حالة التلبس، لأنه خالف نص المادة 124 إجراءات جنائية، لأنه كان يبادل المتهمين بغيرهم، كما دفع ببطلان اعترافات المتهم، وكل دليل مستمد، لأنها كانت بإكراه مادى ومعنوى، وقدم المحامى حافظة مستندات تبين وجود إصابات للمتهم، ولم تذكر بالتحقيقات.

وأضاف الدفاع مؤكدًا أن والد المتهم يعمل بالقوات المسلحة، وبعض أقاربه، فهل يعقل أن يقوم المتهم برصد والده وأقاربه، وسبق له التقدم للكلية الحربية، ولكن إعاقة بيده منعته من القبول، ولم يضبط مع المتهم أى أوراق تفيد بانصمامه إلى المجموعات الإرهابية.

ويواجه المتهمون فى القضية، ارتكاب جرائم تفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس بشارع الهرم، ما أدى لقتل مواطن تصادف مروره، وإصابة ضابط، وتفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال الـ21 متهمًا بينهم 8 محبوسين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، بالعمرانية، ما تسبب فى مقتل مواطن، فضلا عن تفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، للإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة مصر خارجيًا، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.

رفع جلسة محاكمة 21 متهما فى قضية خلية الرصد والردع للاستراحة