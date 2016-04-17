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تعديلات في مواعيد الدوري بسبب أحد السعف و ' سيارات بث التلفزيون '

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تعديلات في مواعيد الدوري بسبب أحد السعف و ' سيارات بث التلفزيون ' تعديلات في مواعيد الدوري بسبب أحد السعف و ' سيارات بث التلفزيون '

نجح الأهلي في تحقيق ثلاثة أشياء بانتصاره على إنبي الذي جعله يغرد وحيدا على صدارة جدول الدوري المصري.

وتغلب الأهلي على إنبي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 22 والتي أقيمت بملعب برج العرب يوم الجمعة. (طالع التفاصيل)

ويستعرض FilGoal.com أبرز 3 ملامح من انتصار الأهلي على إنبي.

10 لاعبين

"مارتن يول يعرف جيدا كيف يلعب تحت ضغط وفريقه منقوص من أحد لاعبيه" هكذا تحدث حاتم بطيشة معلق مباراة الأهلي وإنبي.

فلأول مرة في مسيرة مارتن يول مع الأهلي يضطر لخوض مباراة وفريقه طُرد منه أحد لاعبيه.

وطُرد رمضان صبحي بين شوطي المباراة بسبب اشتباكه لفظيا مع رامي صبري قائد إنبي.

ولكن رغم النقص العددي نجح الأهلي في تسجيل هدفا ثانيا وتأمين فوزه بالمباراة بل وكانت تبديلاته تهدف لتنشيط الناحية الهجومية قبل أن يدفع بسعد سمير في النهاية لتأمين النتيجة.

عبد الله السعيد

عاد عبد الله السعيد لتسجيل الأهداف من ركلات الجزاء مرة أخرى بعدما فشل في ذلك أمام غزل المحلة واتحاد الشرطة.

وبعدما نجح السعيد في التسجيل من علامة الجزاء أصبح هو هداف الأهلي خلال الموسم الجاري بثمانية أهداف.

وابتعد لاعب الأهلي عن ملاحقه ماليك إيفونا صاحب السبعة أهداف.

مارتن يول

منذ آخر ولاية لمانويل جوزيه مع الأهلي مرورا بخوان كارلوس جاريدو ثم جوزيه بيسيرو لم يستطع أي مدرب أجنبي في تجنب الهزيمة في أول سبع مباريات له مع الفريق الأحمر.

ونجح مارتن يول في تحقيق ذلك الأمر مع الأهلي.

وقاد يول الأهلي في سبع مباريات بواقع ثلاث مواجهات في الدوري ومثلها في دوري أبطال إفريقيا وواحدة فقط في كأس ، فاز خمس مرات وتعادل مرتين.

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