جمال عبد الحميد يحكى تفاصيل أزمته مع الأهلى فى “بيت العائلة”

يحل الكابتن جمال عبد الحميد لاعب نادى الأهلى والزمالك السابق ضيفاً على برنامج بيت العائلة الذى تقدمه الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم مساء اليوم على قناة “النهار”، حيث يحكى عن تفاصيل أزمته مع النادى الأهلى بعد إصابته وتخلى الأهلى عنه، وكيف استطاع ان يتحدى الظروف ويعود بقوة مع نادى الزمالك ليصبح واحداً من أهم اللاعبين فى تاريخ نادى الزمالك ومنتخب مصر.

كما يحل ضيفاً على الحلقة كلاً من الفنان طلعت زكريا وابنته ايمى للتحدث عن ظروف مرضه وكيف استطاع تجاوز هذه المحنة والعودة إلى التمثيل، وفى فقرة أخرى يتحدث المطرب الشاب محمد قماح هو الأخر عن ظروف مرضه بورم حميد تسبب فى إختفائه طوال الفترة الماضية وكيف عاد للغناء مرة أخرى.