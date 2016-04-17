رفض طلب رد المستشار شيرين فهمى فى قضية “أنصار الشريعة”

قضت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برفض طلب الرد المقدم من المحامى منتصر الزيات، دفاع المتهمين فى قضية “كتائب أنصار الشريعة” ضد المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 جنايات القاهرة، وغرامة 500 جنيه.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أوقفت نظر القضية لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من منتصر الزيات، وكيلا عن المتهم الرئيسى “السيد سد عطا” مؤسس ما يسمى بـ”كتائب أنصار الشريعة”.

وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، 23 متهمًا للمحاكمة الجنائية العاجلة، على رأسهم زعيم ومؤسس التنظيم “السيد سيد عطا محمد مرسى”، وشمل أمر إحالة استمرار حبس 17 متهمًا نجحت الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض عليهم.